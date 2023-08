Suomi lähettää pelastajia auttamaan Portugalia keskellä maastopalokautta – jakautuvat erikoisyksiköihin

Pelastajat lähtevät Portugaliin valmiussiirtona. Pelastajia lähetetään alueelle ennakoivasti, eli siirrosta on päätetty etukäteen. Siirrolla vahvistetaan Portugalin pelastuslaitoksen resursseja maastopalojen sammuttamisessa.

Eteläisessä Euroopassa maastopalokausi kestää tavallisesti kesäkuusta syyskuuhun. Portugali on vuosi toisensa jälkeen ollut yksi Euroopan eniten maastopaloista kärsivistä maista.

Perillä pelastajia odottavat portugalilaiset maastopalojen erikoisyksiköt, joihin suomalaiset jakaantuvat. Portugalissa on kansallinen, vaativiin pelastustehtäviin erikoistunut yksikkö, joka toimii paikallisten pelastajien tukena.

Oppia siirtyy puolin ja toisin

Tärkeä osa kansainvälistä pelastustoimintaa on uuden osaamisen kartuttaminen. Suomalaiset tuovat Portugaliin omaa ammattitaitoaan, ja Portugalista saadaan vastaavasti Suomeen uusia työtapoja maastopalojen kanssa toimimiseen.

Myös työskentelyolosuhteet ovat uusia suomalaisille. Portugalissa palot voivat liikkua nopeasti ja vaihtaa suuntaa yllättäen esimerkiksi laaksojen tuulten takia. Portugalin maasto on myös hyvin kuivaa Suomeen verrattuna.

– Maasto on erilaista, ja toki palotkin vaihtelevat. Portugalissa on korkeuseroja ja aika paljon tuulta, ja kasvillisuus on hoitamatonta, Inkeroinen listaa.