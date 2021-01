Euroopan lääkevirasto puoltaa myyntilupaa AstraZenecan koronarokotteelle ilman yläikärajaa

Koska rokotteen turvallisuudesta on luotettavaa tietoa, lääkeviraston asiantuntijoiden mukaan sitä voidaan käyttää myös iäkkäämmille aikuisille. Lisätietoa rokotteen tehokkuudesta iäkkäillä odotetaan tulevista tutkimuksista, joissa on mukana suurempi osuus iäkkäitä osallistujia.Kyseessä on kolmas koronarokote, jolle EMA on suosittanut myyntilupaa. Aiemmin myyntiluvan ovat saaneet EU:ssa Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteet.