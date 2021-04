EU tuomitsee Venäjän lisääntyneen sotilaallisen läsnäolon Ukrainan rajalla – ulkoministeri Haavisto: "Ei tällaista pitäisi tapahtua Euroopassa 2020-luvulla"

– Näimme, että Venäjällä on siitä päävastuu ja Venäjä voi tehdä myös toimia lievittääkseen jännitettä, Haavisto sanoi.

Euroopan unionin ulkosuhteita johtava Josep Borrell on kertonut EU vetoavan Venäjään, että maa vetäisi joukkonsa pois Ukrainan rajalta. Borrellin mukaan venäläisjoukkojen vahvuus Ukrainan rajoilla ja Krimillä on 150 000. Borrell ei paljastanut lähdettä tiedolleen.

– Kyseessä on suurin määrä Ukrainan rajalle sijoitettuja venäläisjoukkoja koskaan. On selvää, että se on huolestuttavaa, Borrell sanoi.