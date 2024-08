EU-tuomioistuimen päätös on selkeä voitto Koiviston Autolle, arvioi professori – miten kymmenien miljoonien eurojen tukikiista ratkeaa?

– Tilanne on se, että komission alkuperäinen takaisinperintäpäätös vuodelta 2019 kumottiin. Se tarkoittaa, että asia palautuu komissiolle uudelleen arvioitavaksi, Hyvärinen sanoo.

Raition mukaan aiemman päätöksen kumoamisesta huolimatta tukia on silti perittävä takaisin Koiviston Autolta mutta oikealla tavalla. Tapa pitää hänen mukaansa nyt siis kansallisesti määrittää. Tuissa on kyse kymmenistä miljoonista euroista.

Kyse laittomiksi tuiksi katsotuista lainoista

Tapauksessa on kyse Helsingin kaupungin aikoinaan myöntämistä lainoista omistamalleen yhtiölle Helsingin Bussiliikenteelle. EU:n komissio katsoi vuonna 2019, että lainat olivat laittomia ja määräsi ne perittäväksi takaisin.

Valtiontukisääntöjen piiriin eivät tule sellaiset julkisen toimijan rahoitustoimet, jotka yritys olisi voinut saada myös joltain yksityiseltä rahoittajalta samoin ehdoin. Jos julkisen toimijan laina on myönnetty markkinaehtojen vastaisesti, eikä toimenpidettä ole erikseen valtiontukisäännöissä sallittu, se on palautettava.

Tuomioistuimen ratkaistu koostui kahdesta osasta

Raition mukaan tuomioistuimen ratkaisu tarkoittaa sitä, että suhteellisuusperiaate katsottiin edelleen päteväksi eli tuet on takaisin perittävä Koiviston Autolta, koska sen katsottiin olevan aiempaan yhtiöön taloudellisessa jatkuvuussuhteessa. Tuomioistuin palautti kuitenkin takaisinperittävän summan määriteltäväksi kansalliselle tasolle, koska aiempi takaisinperintä oli toteutettu väärin.

Komissio ei kommentoi jatkoa

Euroopan komission Suomen-edustustosta todetaan STT:lle, että koska EU:n tuomioistuimen päätös on tuore ja sen arviointi komissiossa ottaa aikansa, tässä vaiheessa komissio ei voi juuri kommentoida asiaa. Komissio kertoo tutustuvansa ratkaisuun huolella ja päättää sen jälkeen jatkosta.

– Takaisinperintäkysymys on ratkaistu lopullisesti. Perittävä summa ja tapa, jolla se tehdään, on nyt auki ja ne tulee tuomioistuimen mukaan määrittää kansallisesti.

TEMin Hyvärinen on asiassa eri mieltä. Hänen mukaansa tukien takaisinperintä kumottiin komission menettelyssä todetun virheen vuoksi, joten hänestä näyttää siltä, että tapauksen asiasisältöä ei vielä ole lopullisesti ratkaistu.

– On mahdollista, että tämä ei siis ollut tässä. Komissio voi arvioida asiaa ja on mahdollista, että siitä avataan uusi menettely. Päällepäin näyttää siltä, että komission näkökulmasta siellä on selvä tapaus olemassa asiasisältöön liittyen. Eli takaisinperintä pitää ulottaa ostajayritykseen. Pitäisin melko todennäköisenä että komissio aloittaa menettelyn, hän toteaa.