EU-pomo Von der Leyen Suomessa: Komissio valmistelee uutta pakotepakettia Venäjää vastaan, kehui Suomen metsäosaamista

Tiedot kattoivat vain osan metsistä

– On tärkeää, että meillä on yhteinen päämäärä taistella ilmastonmuutosta vastaan, siitä on sovittu Euroopan unionissa. Osana tätä on biodiversiteetin (biologinen monimuotoisuus) säilyttäminen ja terveet metsät, von der Leyen sanoi.