EU-parlamentti: Valvotuille ja johdetuille ruokaläheteille kuuluu asema työntekijänä

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona selvin luvuin uutta sääntelyä alustatyöntekijöiden oikeuksista. Alustayhtiöitä ovat muun muassa ruokalähetti- tai kyytipalveluita tarjoavat yhtiöt, joiden työsuorituksia tekevien asemasta yrittäjinä tai työntekijöinä on kiistelty vuosia.



Tuoreen direktiivin ajatuksena olisi parantaa työntekijöiden työoloja pyrkimällä varmistamaan, että alustayhtiöille työsuorituksia tekevien ihmisten asema määritellään oikein.



Direktiivin mukaan työtä välittävän digitaalisen alustan ja sen työtä tekevän ihmisen välinen sopimussuhde on oikeudellisesti oletettava työsuhteeksi, kun havaitaan valvontaa ja johtamista osoittavia tosiseikkoja. Tämän määrittelyssä on huomioitava jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädäntö, työehtosopimukset ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.



Myös unionin jäsenmaita edustavan neuvoston on yhä hyväksyttävä sääntely ennen kuin se voi tulla voimaan.