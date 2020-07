Vuosien vääntö ohi: Rekkaliikenteen yhteiset EU-pelisäännöt valmistuivat viimein

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) on toiminut EU-parlamentin pääneuvottelijana pakettiin kuuluvassa asetuksessa, joka koskee kuljettajien ajo- ja lepoaikoja sekä älykkäitä ajopiirtureita.

– Eniten vastustusta on aiheuttanut se, että jatkossa kuljettajan on halutessaan päästävä vähintään neljän viikoin välein käymään kotimassaan. Sitä monet Itä-Euroopan maat vastustavat todella paljon, Virkkunen kertoo STT:lle.

Paketti tasaa epäreilua kilpailua

– Sehän ei enää liity jäsenmaan omaan tuonti- tai vientitoimintaan, vaan on ihan selkeästi palveluvientiä, Moisio sanoo.

Lepoajan jouston turvin kuljettaja ehtii kotisaunaan

Jatkossa lautalla vietetty aika voidaan lukea lepoajaksi, jos kuljettajalla on hytti käytössään.Moisio kertoo suomalaisen vaikutuksen kädenjäljen näkyvän siinä, että lepoaikasäädöksissä on myös parin tunnin jousto kotiinpaluun osalta.

– Suomessa kansallisessa liikenteessä on pitkät etäisyydet ja siihen liittyy aina problematiikka siitä, jos ajotuntien täyttyessä jäädään tunnin tai parin päähän kotoa, jossa olisi sauna lämpiämässä, Moisio selittää.

Valvonnalle tarvetta

Virkkunen sanoo, että puutteellinen valvonta on ollut iso kritiikin kohde Suomessa. Hän huomauttaa, että tiedonkulkua parantaa se, että paketissa on sovittu aikataulusta, jolla rekoissa otetaan käyttöön älykkäät ajopiirturit.Vuodesta 2026 eteenpäin ajopiirturit on tarkoitus ottaa käyttöön myös kuljetusliikenteessä käytettävissä isoissa pakettiautoissa.