EU-parlamentin ympäristövaliokunnassa puhunut Hakkarainen vähätteli ihmisen vaikutusta ilmastonmuutokseen: "Emme elä mitenkään poikkeuksellista aikaa"

Hakkarainen kiisti valiokunnassa vahvan tieteellisen näytön siitä, että ihminen on toimillaan aiheuttanut ilmaston lämpenemistä.

– Emme elä mitenkään poikkeuksellista aikaa, vaikka aiheesta on tehty uusi uskonto, jonka arvostelu on melkein pyhäinhäväistys, Hakkarainen sanoi suomeksi.

"Hakkarainen näkemyksensä kanssa aika yksin"

– Meillä on vahva tieteellinen konsensus siitä, että ihmisen toiminta on aiheuttanut ilmastonmuutosta ja tiedetään, että hiilidioksidin määrä ilmakehässä on lisääntynyt nopeasti hyvin nopealla aikavälillä ihmisen toiminnan takia.