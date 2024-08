Teuvo Hakkarainen veropetostutkinnastaan: "Minulla on nyt aikaa lähteä istumaan"

Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi Teuvo Hakkaraisen epäillystä törkeästä veropetoksesta.

Sisä-Suomen poliisilaitos on tutkinut Verohallinnon pyynnöstä, onko "onko eräs luonnollinen henkilö veron välttämistarkoituksessa laiminlyönyt verotusta varten säädetyn velvollisuutensa Euroopan parlamentilta saamiensa tulojen osalta."

Tapauksesta on nyt toimitettu esitutkinta, jossa rikosnimikkeenä oli törkeä veropetos.

Asianosaiset on kuulusteltu ja esitutkintapöytäkirja on toimitettu syyttäjälle syyteharkintaa varten. Tutkinta on kohdistunut tutkintapyynnön mukaisesti verovuosiin 2020 ja 2021.