Teuvo Hakkaraiselle syyte törkeästä veropetoksesta

Syyttäjä on nostanut syytteen entistä europarlamentaarikko Teuvo Hakkaraista vastaan törkeästä veropetoksesta.

Syyttäjälaitokselta kerrotaan, että kyse on Euroopan parlamentista saatujen tulojen verotuksesta verovuosina 2020 ja 2021.

Syyttäjälaitos ei kerro epäillyn nimeä tiedotteessaan, mutta Teuvo Hakkarainen on aiemmin kertonut tutkinnasta, joka kohdistuu siihen, miksi hän ei ole tehnyt selvitystä verottajalle europarlamentista saamistaan tuloista, jotka ovat julkisia.

Hakkarainen on esitutkinnassa kiistänyt teon tahallisuuden.

Haastehakemus on toimitettu Keski-Suomen käräjäoikeuteen. Haastehakemus ja esitutkinta-aineisto tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei käräjäoikeus toisin määrää. Asian pääkäsittelyn ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Vältetyn veron määrä nousee useampaan kymmeneen tuhanteen euroon.

Verohallinto on asianomistajan asemassa ilmoittanut, ettei se esitä vahingonkorvausvaatimusta verojen tultua maksetuksi.

Hakkarainen on aiemmin kommentoinut MTV Uutisille ihmettelevänsä sitä, miten hän on voinut julkisia tietoja huijata ja mikä on se rikos, josta häntä syytetään, kun hänelle ei esitetä edes vahingonkorvausvaatimusta.

