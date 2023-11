EU pääsi sopuun toimista luontokadon pysäyttämiseksi

EU on päässyt sopuun ennallistamisasetuksesta, kerrotaan Euroopan parlamentin julkaisemassa tiedotteessa. Luontokadon pysäyttämiseen tähtäävässä asetuksessa sovittiin, että ainakin 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista ennallistetaan vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi tarkoituksena on vuoteen 2050 mennessä suojella kaikki sellaiset ekosysteemit, jotka ovat ennallistamisen tarpeessa. Asetuksessa sovittiin myös siitä, että kun ennallistettava alue on saavuttanut hyvän kunnon, on jäsenmaiden pyrittävä varmistamaan, ettei sen kunto taas merkittävästi huonone.