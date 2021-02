EU on ostamassa lääkeyhtiö Modernalta 300 miljoonaa lisäannosta koronarokotetta

Modernan koronarokote on yksi kolmesta koronarokotevalmisteesta, joka on jo saanut myyntiluvan EU:ssa. Tähän mennessä EU:n yhteishankinnassa on varattu ostomahdollisuus 2,6 miljardiin rokoteannokseen yhteensä kuudelta eri valmistajalta.

Von der Leyenin mukaan komission etusijalla on edelleen sen varmistaminen, että kaikki eurooppalaiset saisivat koronarokotuksen mahdollisimman pian. Hän kertoi, että EU:ssa on tähän mennessä toimitettu 33 miljoonaa koronarokoteannosta. EU-maissa rokotteen on saanut tähän mennessä 22 miljoonaa ihmistä, ja 7 miljoonaa ihmistä on saanut kaksi annosta.