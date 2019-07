EU:n ympäristöministerit ylistävät Suomen ympäristöpolitiikkaa – "Suomi on edelläkävijä ja esikuva"

Suomi esimerkkinä muille

– Suomella on korkeat ympäristöstandardit, joka on suurenmoista. Suomi on EU:ssa edelläkävijä tällä alalla ja näin ollen esikuva myös Itävallalle. Suomi on näyttänyt, että ympäristönsuojelu ja teollisuus eivät ole toistensa vastakohtia, Itävallan ympäristöministeri Maria Patek kiittelee.