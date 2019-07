EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit pähkäilevät Helsingissä, millaisia ratkaisuja kiertotalous tarjoaa kestävyyskriisiin – Katainen: kiertotalous on markkinataloutta

Aamupäivän keskustelussa ministerit toivat myös esiin, että siirtyminen kiertotalouteen on haaste, jonka ratkaisemiseksi on tehtävä monenlaisia toimia tutkimus- ja innovaatiopuolta unohtamatta.

Esimerkiksi Ruotsin ympäristö- ja ilmastoministerin valtiosihteeri Eva Svedling kertoi, että Ruotsissa kiertotalousstrategian rakentamisessa tärkeässä roolissa on ollut se, miten kiertotalousajattelu ulotetaan yhteiskunnan kaikille tasoille.

Katainen: Kiertotalous on markkinataloutta



EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi aiemmin tällä viikolla, että kiertotalous on toinen lähivuosien globaaleista megatrendeistä tekoälyn ohella.

Kataisen mukaan kierto- ja biotaloutta voi vauhdittaa rahalla ja niitä suosivan sääntelyn rakentamisella. Hän korostaa, että sääntelyllä on varmistettava, että kiertotalous on kannattavaa.

Sopu ilmastotavoitteesta mahdollinen



Ympäristö- ja ilmastoministerien epävirallinen kokous alkoi torstaina. Ensimmäisenä päivänä ministerit keskustelivat yhteisistä ilmastotavoitteista ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) arvioi, että sopu EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta on mahdollista saavuttaa Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana eli vuoden loppuun mennessä.

Mikkonen uskoo, että epäilevilläkin jäsenmailla on tahtoa löytää sopu tavoitteesta. Tärkeää on sen varmistaminen, että siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan toteutetaan oikeudenmukaisella tavalla.

– Enemminkin kysymys on siitä, miten ja mitä heidän pitää tehdä, että he voivat siihen (ilmastotavoitteeseen) sitoutua kuin että he eivät siihen sitoutuisi, Mikkonen sanoi eilen.