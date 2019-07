Kertakäyttömuovien kiellon jälkeen EU voisi säännellä pakkausmuoveja – tavoitteena edistää kiertotaloutta

Kataisen mukaan EU:n alueella on tällä hetkellä hyvin tiukka lainsäädäntö jätteiden käsittelystä.

– Taustalla on hyvä pyrkimys, koska emme halua antaa myrkyllisten materiaalien päätyä vääriin paikkoihin. Nyt kun kiertotaloudella on aiempaa suurempi rooli, meidän on tarkasteltava lainsäädäntöä uudestaan niin, että jätteet ja kierrätetyt materiaalit voivat liikkua rajojen yli, Katainen sanoi.