EU:n ulkoministerit kokoustavat tänään – esille noussee ainakin Hongkongin tilanne

Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Financial Timesin lähteiden mukaan ulkoministerien on tarkoitus keskustella Saksan ja Ranskan ehdottamista toimista Kiinaa kohtaan.

Diplomaattien mukaan Saksan ja Ranskan esitys on saanut tukea muilta EU:n jäsenvaltioilta. Ulkoministeri Haavisto on aiemmin sanonut Helsingin Sanomille, että Suomen hallituksen kanta on, että mahdollisista vastatoimista Kiinalle pitäisi sopia EU-tasolla.