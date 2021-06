Huippukokous alkaa: EU-maiden johtajat pohtivat Venäjä-suhteen suuntaa ja maahanmuuttokysymyksiä

Venäjä-keskustelun pohjana on EU-komission tuore raportti, jossa Venäjän todettiin haastavan kansainvälistä oikeutta sekä yrittää luoda epävakautta EU:n sisällä.

Vuoropuhelua Venäjän kanssa halutaan kuitenkin jatkaa. Financial Times kertoi keskiviikkona Saksan liittokanslerin Angela Merkelin haluavan, että EU harkitsisi Venäjän kutsumista yhteiseen huippukokoukseen. Lehden mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron kannattaa ajatusta.

Saksan ja Ranskan ehdotus tuskin saa varauksetonta tukea kaikilta jäsenmailta, koska osa haluaa vetää tiukkaa linjaa Venäjä-suhteissa. Financial Times arvioi, että ehdotus ei miellytä Baltian maita ja Puolaa.

Painostus maahanmuutolla torjuttava

Viimeaikainen esimerkki ilmiöstä on nähty Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla. Liettua on kertonut, että Valko-Venäjä on auttanut siirtolaisia ylittämään rajan Liettuaan ja luonut näin painetta rajalle.