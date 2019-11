EU:n petostentorjuntaviraston (Olaf) pääjohtaja Ville Itälä: "Enemmän ja enemmän on erittäin taitavaa, järjestäytynyttä, rajat ylittävää rikollisuutta"

Itälän työhuoneen ikkunasta näkee kauas. Kulmahuoneesta on hyvä pitää silmällä parlamentin, komission ja jäsenmaiden EU-rahan käyttöä. Reilun vuoden tehtävässään ollut Itälä arvioi, että EU tarvitsee paremmat työkalut oikeusvaltioperiaatteen valvomiseen. Itälän mukaan aivan liian usein jäsenmaat sivuuttavat petostentorjuntaviraston tekemät löydökset eivätkä laita rikollisia tilille.

– Jokainen tapaus on vakava, ennen kaikkea sen takia, että se pilaa EU:n mainetta, Itälä sanoo STT:n haastattelussa.

– Enemmän ja enemmän on erittäin taitavaa, järjestäytynyttä, rajat ylittävää rikollisuutta. Siihen pitää kiinnittää huomiota, Itälä kertoo.

Suomea kehotettu perimään tullimaksuja



STT pyysi Olafia keräämään julkiset koosteet Suomen saamista huomautuksista vuosina 2014–2018. Tapauksia on seitsemän, ja ne kaikki liittyvät perimättömiin tullimaksuihin, joiden yhteissumma on vajaa miljoona euroa. Useimmissa tapauksissa maahantuoja oli yrittänyt välttää tullimaksuja vääristelemällä tietoja.

Tullipetokset ovat Olafin työsarkaa, koska sen tehtävänä on selvittää myös EU:n tulovirtoihin liittyviä petoksia.

– Kyllä se kertoo siitä, että asiat on hoidettu hyvin. Ihmiset tuntevat toisensa. Jos jossain kunnassa tulisi järjestäytynyttä rikollisuutta (hyödyntämään maataloustukia), olisi todella vaikeaa olla jäämättä kiinni, Itälä arvioi.

Itälän juttusille ei ole helppo päästä, sillä viestintäosasto tuntuu pitävän tiukkaa kuria. Haastattelu järjestyy useamman viestin jälkeen, ja vasta sitten, kun kysymyksiä on turhaan pyydetty kirjallisena etukäteen.

– Me olemme täysin itsenäisiä tutkintojen osalta. Kun epäily on riittävän vahva, me voimme tutkia kaikkia EU:n virkamiehiä, myös meppejä ja komissaareja. Tämä saattaa joskus luoda jännitteitä, Itälä sanoo.