EU:n Borrell penäsi Trumpilta maagista kaavaa Ukrainan sodan lopettamiseksi

EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell kehotti maanantaina Yhdysvaltain ex-presidenttiä Donald Trumpia jakamaan "maagisen kaavansa", sen jälkeen kun ex-presidentti oli jälleen väittänyt pystyvänsä lopettamaan Ukrainan sodan 24 tunnissa.



– Luulin, että ihmeitä tapahtuu ainoastaan Lourdesissa, Borrell sanoi viitaten katolisten pyhiinvaeltajien suosimaan kohteeseen Ranskassa.



– Me emme ole onnistuneet keksimään maagista kaavaa, jolla ongelma ratkaistaan 24 tunnissa, mutta ymmärtääkseni presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsunut Trumpin Kiovaan, jotta tämä löytäisi ratkaisun nopeasti, Borrell jatkoi.



Borrell sanoi olevansa varma siitä, että ukrainalaiset olisivat ilahtuneita, jos Trump voisi antaa heille maagisen kaavan, jolla lopettaa sota vuorokaudessa.



Trump on useaan otteeseen kehuskellut, että hän voi lopettaa Ukrainan sodan päivässä palattuaan valtaan. Trump on myös vastustanut lisäavun antamista Ukrainalle todeten sen olevan rahan tuhlaamista, koska Venäjä todennäköisesti kuitenkin voittaa.