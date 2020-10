EU-maiden johtajat keskustelevat synkästä koronatilanteesta ja yhteisistä keinoista puuttua siihen – kokouksessa esillä myös rokotteet

Koronavirustilanne on huonontunut merkittävästi viime aikoina Euroopassa, ja monessa EU-maassa on otettu jälleen käyttöön tiukkoja rajoitustoimia.

Komissio hankkii pikatestejä

– Koronavirustilanne on hyvin vakava, ja EU:n on tehtävä enemmän siihen vastatakseen. Jäsenmaiden on tehtävä töitä yhdessä, ja rohkeat askelet nyt auttavat pelastamaan henkiä ja suojelemaan elinkeinoja. Yksikään jäsenmaa ei ole turvassa pandemialta ennen kuin kaikki ovat, sanoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen eilen.