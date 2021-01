Euroopan komissio ehdottaa tavoitteeksi: 70 prosenttia aikuisväestöstä rokotettu kesään mennessä

– Saamme kuitenkin lopun tälle pandemialle vasta, kun kaikilla maailmassa on mahdollisuus rokotteeseen, von der Leyen totesi tiedotteessa.

Rokotusten eteneminen on ollut viime viikkoina kuuma puheenaihe. Alkutaival on ollut kuoppainen, sillä rokoteannoksia on saatu jäsenmaihin vain rajattuja määriä.