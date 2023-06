EU:lle haetaan yhteistä maahanmuuttolinjaa – turvapaikanhakijoista kieltäytyville maille ehdotetaan 20 000 euron solidaarisuusmaksua per henkilö

EU:lle on haettu yhteistä maahanmuuttolinjaa jo seitsemän vuotta. MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Heikki Piuholan mukaan asia on EU:lle vaikea ja erimielisyyksiä oli paljon vielä ennen kokouksen alkua. Piuhola toteaa, että Eurooppaan suuntautuvan maahanmuuton kasvu on selvästi havaittavissa.