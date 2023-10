EU ja Yhdysvallat hierovat sopua teräs- ja alumiinikiistaansa – taustalla Trumpin päätös

EU:ta edustavat komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, Yhdysvaltoja presidentti Joe Biden.



Presidentti Donald Trumpin kaudella vuonna 2018 käyttöön otetut teräs- ja alumiinitullit ovat olleet parin vuoden ajan väliaikaisesti jäissä, pysyvämmän ratkaisun etsimisen ajaksi. Takarajana on lokakuun loppu. Ellei sopua synny siihen mennessä, uhkaa Yhdysvallat vuodenvaihteessa palauttaa 25 prosentin lisätullin EU:n teräkselle ja 10 prosentin lisätullin alumiinille. Tullien palautus huolestuttaa myös Suomen elinkeinoelämää, sillä vaikutukset heijastuisivat terästä ja alumiinia käyttävään teollisuuteen laajemminkin.



EU todennäköisesti vastaisi määräämällä lisätulleja amerikkalaisille tuotteille. Kohteena voisi olla niin teollisuuden kuin kuluttajien käyttämiä tuotteita ja seuraukset olisivat haitallisia molemmin puolin Atlanttia.



Asialistalla on myös muita blokkien välisiä kauppakiistoja, kuten EU:ta huolestuttava Yhdysvaltojen massiivinen elvytyspaketti IRA. Yhdysvallat on säätänyt mittavia verohelpotuksia ja valtiontukia vihreän siirtymän edistämiseksi, mutta EU:ssa pelätään niiden vääristävän kilpailua. Suomen kannalta etenkin valtiontukikilpailun kiihdyttäminen on huolestuttava ilmiö, sillä pienellä maalla ei ole rahkeita kilpailla talousjättien kanssa.



Huippukokouksen on määrä lisäksi antaa viesti osapuolten sitoutumisesta Ukrainan tukemiseen. Tästä ei vallitse erimielisyyttä.