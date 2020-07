EU hyväksyi remdesivir-lääkkeen käytön koronaviruksen hoidossa – Trump oli liikkeissään kuitenkin nopeampi ja tyhjensi varastot

EU seuraa päätöksessään Yhdysvaltoja, joka hyväksyi lääkkeen käytön jo aikaisemmin keväällä. Lääkettä on aiemmin hyödynnetty ebolan hoidossa. Lääke kehitettiin vuonna 2009.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koronaviruspotilaat ovat hyötyneet läkkeestä ja sen avulla on pystytty vähentämään potilaiden tarvitseman sairaalahoidon kestoa.

Lääkkeen saaminen on osoittautunut kuitenkin hankalaksi, sillä Yhdysvallat on ostanut lääkevarastot tyhjiksi, kertoo Daily Mirror. Lehden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ostanut remdesivir-lääkkeettä varastoon seuraavan kolmen kuukauden edestä.