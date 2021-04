EU haluaa vauhdittaa ilmastotavoitteiden toimeenpanoa – EK: Suomalaiset kärkiyritykset näyttävät vihreää valoa, mutta valmistelu huolettaa

Mitä kestävämpi investointihanke on, sitä helpommin ja edullisemmin sen voi olettaa saavan jatkossa rahoitusta.

EK:n mukaan sääntelyn sisältö on kuitenkin vielä monella tapaa auki, eikä siihen ole ehditty riittävästi varautua.

– Suomalaisten kärkiyritysten yleinen suhtautuminen taksonomiaan on myönteinen, kunhan uudistus toteutetaan viisaasti. Huolena on se, että sen valmistelu on ollut hätäistä ja poliittisesti värittynyttä, kertoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.