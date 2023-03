EU ajaa koteihin tiukempaa energiatehokkuutta pika-aikataululla, pakkoremontti uhkaa 1,5 miljoonaa asuntoa: "Epäilen, löytyykö meiltä tarpeeksi remontin tekijöitä"

– No aika tiukalta se vaikuttaa. Toivottavasti siihen saataisiin vähän jotakin muutosta ja huomioitaisiin vähän maakohtaisia eroja. Meilläkin on eri-ikäistä rakennuskantaa. Jos on muuttotappioalue, niin onko sitten käyttöä kaikille niille rakennuksille 10–20 vuotta. Nyt pakotettaisiin sitten investointia siihen, niin kyllä siellä haasteen paikkoja on ja tulisi miettiä tätä kokonaisuutta, Roihu sanoo.