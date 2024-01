EU-direktiivi uhkaa tuottaa miljardilaskuja 2030-luvulla – syynä vesiongelma, jota Suomella ei edes ole

Suomi on vastustanut EU-päätöksiä, jotka kieltävät nykyisin käytettävät messinkiseoksesta tehdyt osat uudiskohteissa ja putkiremonteissa.

Nyt messingin tilalle on vuoteen 2032 mennessä keksittävä uusi aine, jota hyödyntää esimerkiksi vesiputkien liitoskohdissa sekä hanalaitteistoissa.

"Tätä ongelmaa ei ole ollut"

Moni rakennus- ja kiinteistöalan toimija on ilmaissut huoltaan päätöksistä.

EU on halunnut juomavesidirektiivillä vähentää esimerkiksi eurooppalaisten juomavesien lyijypitoisuuksia.

Suomessa ja Ruotsissa vesi on erilaista kuin Keski-Euroopassa, eikä messinkiosista irtoa täällä juomavesiin juuri lainkaan lyijyä. Suomalainen hanavesi on jo nyt käytännössä maailman puhtainta.

– Tämä ongelma on varmasti Keski-Euroopassa ihan erilainen. Siellä on vedenlaatu ihan erilaista. Tätä tarvitaan siellä, mutta Suomessa tätä ongelmaa ei ole aikaisemmin ollut. Asia on ollut hallinnassa ja hyvin hoidettu, Rakennusteollisuuden johtava asiantuntija Juhani Hyvärinen sanoo MTV Uutisille.