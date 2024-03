EU-parlamentti hyväksyi energiatehokkuusdirektiivin – näin se voi vaikuttaa remontteihin Suomessa

EU-parlamentti on äänestänyt rakennusten energiatehokkuusdirektiivin hyväksynnän puolesta täysistunnossaan Strasbourgissa.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistus pyrkii leikkaamaan EU:n rakennussektorin kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Tarkoituksena on myös peruskorjata enemmän energiatehokkuudeltaan heikoimpia rakennuksia.

Suomalaismepeistä esimerkiksi Henna Virkkunen (kok.) totesi sosiaalisessa mediassa, että komission alkuperäinen ehdotus nosti Suomessa ison polemiikin "syystäkin". Tämän jälkeen esitykseen on tehty isoja muutoksia.

– Edelleenkin tavoitteena on vähentää rakennusten energiankulutusta tuntuvasti seuraavina vuosikymmeninä, mutta nyt jäsenmaat itse päättävät, mihin rakennuskantaan energiaremontteja kohdennetaan ja millä tavalla.

Uusi direktiivi asettaa energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset muille kuin asuinrakennuksille. Tavoite on, että energiatehokkuudeltaan heikoimmista ei-asuinrakennuksista 16 prosenttia kunnostetaan vuoteen 2030 mennessä ja 26 prosenttia vuoteen 2033 mennessä.

Uudet rakennukset päästöttömiksi

Julkisen sektorin käyttämien tai omistamien uusien rakennusten on oltava päästöttömiä jo neljän vuoden kuluttua eli vuodesta 2028 alkaen. Kaikkien uusien rakennusten on oltava nollapäästöisiä vuodesta 2030 alkaen.

Uutta säädäntöä pidetään tarpeellisena muun muassa siksi, että rakennusten osuus EU:n energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia ja osuus EU:n kaasunkulutuksesta yli puolet. Lisäksi rakennusten osuus on 36 prosenttia energiaan liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä.

Tällä hetkellä noin 35 prosenttia EU:n rakennuksista on yli 50-vuotiaita ja lähes 75 prosenttia rakennuskannasta on energiatehotonta. Keskimääräinen vuotuinen energiaperuskorjausaste on kuitenkin vain noin 1 prosentti.