Sanni julkaisi hiljattain Muutos-albuminsa, jonka hän on tehnyt alusta loppuun itse. Laulaja kertoi MTV Uutisille, että muutos merkitsee hänelle monia asioita.

Vastikään Muutos-nimeä kantavan albumin julkaissut laulaja-lauluntekijä Sanni on ehdolla kahdessa Emma-gaalan palkintokategoriassa: Vuoden pop sekä yleisöäänestys. Hän kertoi MTV Uutisille Emma-ehdokkaiden lehdistötilaisuudessa, että on ehdokkuuksista hyvillään.

– Tänä vuonna on tullut tosi paljon levyjä, uutta musiikkia ja uusia artisteja, joten on tosi kivaa, että sain kaksi ehdokkuutta, hän hymyili.

Marraskuussa julkaistu Muutos-albumi on Sannin uran viides. Se on myös laulajan ensimmäinen alusta loppuun yksin tekemä levy.

Muutos merkitsee Sannille monia asioita.

– Koen, että muutosta on tapahtunut elämässäni henkisellä tasolla aika isosti viimeisten vuosien aikana. Se on heijastellut paljon musiikkiini. Nykyään tuotan ja teen kokonaan yksin musaani, eli muutoksen kautta on myös tapahtunut tietynlainen esiin astuminen tekijänä, hän valotti.

Sanni nappasi itselleen kaksi Emma-ehdokkuutta.

Albumin tekeminen alusta loppuun itse oli Sannin mukaan "aika iso savotta". Hän kuvaili prosessin olleen hyvin opettavainen ja imaisseen hänet mukaansa.

– Siihen todella uppoutui siksi ajaksi, kun sitä teki. Olen ollut ihan seiniintuijottelija tässä viimeiset pari vuotta, mutta nyt se on vihdoin julkaistu, ja Emma-ehdokkuudet tuli perästä. Ei voisi olla parempi fiilis tällä hetkellä.

Suuritöisen albumiprosessin sekä kiireen keskellä Sanni on nollannut päätään keskittymällä vapaa-ajallaan itsensä huoltamiseen muun muassa unen, liikunnan ja terveellisten elämäntapojen keinoin.

– Ja käyn tietenkin myös terapiassa. Se auttaa paljon mielen kanssa, jos joskus on ollut vaikeaa, hän lisäsi.

Tällä viikolla tiedotettiin, että Sanni on toinen ensi vuoden Uuden Musiikin Kilpailun juontajista. Yllä olevalla videolla laulaja kertoo, miten hän päätyi UMK-juontajan pestiin.