Etelä-Savossa on rokotettu ennätystahtiin: "Emme ole missään vaiheessa katsoneet, onko arkipäivä ja virka-aika"

Essotessa onkin onnistuttu rokottamisessa parhaiten, kun rokotukset suhteutetaan asukaslukuun.

THL:n mukaan koronavirusrokotteen on Suomessa saanut noin 78 300 ihmistä, mutta Suomeen on tullut jo noin 190 000 Pfizer-Biontechin rokoteannosta sekä 6000 Modernan rokotetta. STM on ohjauskirjeessään huomauttanut kuntia, että rokotteita ei tule varastoida vaan ne tulee antaa välittömästi,

Essotessa lähdettiin alusta saakka siitä, että rokotteet eivät auta varastossa.

– Rokote auttaa vasta, kun se annetaan. Teimme tarkat suunnitelmat siitä, miten se jaetaan alueille, miten mennään eteenpäin ja tiedotetaan myöskin väestöä koko ajan, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essoten terveyspalveluiden johtajan Santeri Seppälän mukaan nopeus ja tinkimättömyys ovat johtaneet ripeään rokottamiseen.

– Ihan samantien, kun rokotetta lähti tulemaan, lähdimme toimiin emmekä ole missään vaihessa katsoneet sitä, onko arkipäivä ja virka-aika. Vuodenvaihteessa, kun rokotetta tuli, oli uudenvuodenpäivä ja uudenvuoden pyhinä aloitimme rokottamisen. Sama toiminta on oikeestaan koko ajan jatkunut eli kun rokotetta on sitä rokotetaan kunnes se on loppu, sanoo Seppälä

Nyt rokotetaan jo yli 85-vuotiaita. Seppälä kiittelee myös kuntayhtymän asukkaita, jotka ovat noudattaneet suosituksia ja rajoituksia hyvin.

THL kehuu Essoten toimintaa

THL:n erityisasiantuntijan Mia Kontion mukaan rokotukset ovat sujuneet mallikkaasti ja joustavasti Etelä-Savon lisäksi myös Itä-Savossa sekä joissakin pienemmissä sairaanhoitopiireissä.

Yksi syy tähän on Essoten mukaan se, että organisointi on ollut yksissä käsissä.

Gärdströmin mukaan rokotteita voitaisiin antaa jopa 1500 päivässä, jos niitä vaan olisi.

– Innokkuus on enemmän kuin hyvää ja rokotteista melkein taistellaan – ihmiset haluaisi tulla aikaisemmin rokottautumaan, mutta me mennään sen järjestyksen mukaan, mitä THL on määritellyt, toteaa Gärdström.

Essote on ollut yhtä nopea ja tinkimätön myös tartunnanjäljityksessä, alue pääsi eilen takaisin perustasolle kiihtymisvaiheesta. Seppälä ja Gärdström kiitelevät sitä, miten henkilökunta on sitoutunut hoitamaan tehtävänsä pandemian torjunnassa.

– Jäljitystiimi on päivystänyt 24/7 ja mellä on koko ajan päivystävä tartuntatautilääkäri. Jos yölläkin tulee ilmi tartuntoja, me heti toimimme. Meiltä on soiteltu jopa keskiyöllä, että altistuneet eivät ole menneet aamulla töihin mahdollisesti levittämään virusta, toteaa Seppälä.

Essotessa valmistaudutaan jo hyvää vauhtia joukkorokotuksiin. Gärdströmin suunnitelmien mukaan ensimmäisen annoksen antamisen pitäisi sujua viikossa.