Etelä-Afrikka maksaa AstraZenecan rokotteesta yli tuplasti enemmän kuin EU

Maan terveysministeriön mukaan hinta on 2,5-kertainen verrattuna EU:n pulittamaan hintaan.

Afrikan mantereen maista korona on koetellut pahiten Etelä-Afrikkaa, joka on tilannut ainakin 1,5 miljoonaa koronarokotetta Serum Institute of India -tehtaalta. Tehdas valmistaa muun muassa AstraZenecan ja Oxfordin koronarokotetta. Rokote ei ole vielä saanut myyntilupaa EU:ssa.