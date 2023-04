Espoolaistyömaalla vähennetään päästöjä uuden ratkaisun avulla – "Olemme onnistuneet ensimmäisenä Suomessa, kenties koko maailmassa"

5,5 prosentin pudotus elinkaaren aikaisissa päästöissä

– Tällä pystytään ensimmäistä kertaa maalämmön ja ilman avulla tuottamaan päästötöntä energiaa rakennustyömaalle rakennusajaksi. Järjestelmä on ohjattu niin, että pystymme koko ajan säätämään ja seuraamaan sitä, millaiset olosuhteet sisällä työmaalla on. Muokkaamme olosuhteita työmaan työvaiheen mukaisiksi, selittää Janne Vanhanen, Raksystems Climate Solutionsin toimitusjohtaja.

Energiankäyttö ja rakennusmateriaalit vaikuttavat päästöihin

– Tästähän tulee huomattava kustannussäästö ja nykyisen kustannustason aikana se on tärkeä asia, että tässäkin pystytään säästämään kustannuksissa. Espoon kaupungin tavoitteena on myös päästä mahdollisimman pieniin päästöihin myös rakennustyömailla, toteaa Espoon kaupungin hankepäällikkö Pertti Juntunen.

Suunnitelmissa ratkaisun vienti myös ulkomaille

Geolo-ratkaisu on Suomessa ollut käytössä tähän mennessä noin kymmenellä työmaalla ja kiinnostusta on myös ulkomailla.

– Tämä on kokonaan suomalainen innovaatio ja myös valmistetaan Suomessa. Nyt on sellainen tilanne, että Suomessa on työmaita käynnissä, Ruotsissa ollaan jo aloitettu ja seuraavana kiikarissa on Norja ja Baltia. Sitten tulevat ehkä Pohjois-Amerikka, Kanada, Saksa, Puola, Itävalta, Sveitsi, potentiaalia on paljon uskoo Vanhanen.