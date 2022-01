Espoo varoittaa: Kaupungin nimissä levitetty disinformaatiota koronarajoituksista – myös kouluissa rokotevastaista uhkailua

Kaupungin turvallisuusjohtajan Petri Häkkisen mukaan Espoon kaupungin nimissä laitettu sähköposti on tullut Gmail-osoitteessa. Viestin sisältö on koskenut koronarajoituksia.

– Kehotan ihmisiä varovaisuuteen. On erittäin ikävää, että tällaista disinformaatiota eli tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa tietoa levitetään jälleen. Jos et ole aivan varma, että kyseessä on virallinen viranomaisten ohjeistus, älä ainakaan jaa sitä eteenpäin, Häkkinen varoittaa kaupungin tiedotteessa.