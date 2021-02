Pöyristynyt äiti ihmettelee Vantaan kaupungin suhtautumista koronan leviämiseen: "Tässä on iso ristiriita"

MTV Uutisiin yhteyttä ottanut perheenäiti on pöyristynyt Vantaan tartuntataudeista vastaavan lääkärin Kirsi Valtosen puheista. Vantaalaisäidin mielestä on vastuutonta väittää, ettei tartuntojen ja harrastusten välillä ole yhteyttä. Hän kertoo huolestuneena, että Vantaan kaupungin suhtautuminen koronaviruksen leviämiseen on ristiriitaista.