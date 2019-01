Myös Suomen suurinta hoivayritystä Attendoa epäillään laiminlyönneistä, vahvistaa Valvira – "Epäilyjä valtakunnallisesti"

Yle kertoi tänään, että Suomen suurin hoivapalveluyhtiö Attendo painii puuttelliseen hoitohenkilökuntaan liittyvien ongelmien. Haasteet ovat vastaavia kuin mistä julkisuudessa olleissa EsperiCaren tapauksissa on kysymys.

Pyykkäys vie ajan hoidolta

Viranomaisten tietoon tullut palaute on koskenut sitä, onko henkilöstömäärä mitoitettu alle hoitotarpeen ja lupien velvoitteiden. Osa ilmoituksista koskee perushoitoa.

– Huolestuttavaa on se, että heidän tehtäväkuvansa ei keskity pelkästään hoitoon ja hoivaan, vaan tehtäväkuvaan kuuluu myös avustavaa työtä.

– On pyykkihuoltoa, on ruokahuoltoa, on yhtä sun toista, joka sitten syö sen hoitoon kohdistettavan ajan. Tämä koskee kaikkia yksiköitä, Husso kertoo.