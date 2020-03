Espanjassa 1500 ihmistä pidätetty hätätilalakien rikkomisesta – sakkoja annettu tai käsittelyssä jo yli 180 000 kappaletta

Espanjassa poliisilla on riittänyt tehtäviä maahan koronaviruksen takia julistetun hätätilan lakea rikkoneniden kansalaisten kanssa. Pidätettyjä on yli 1500 ja vähintään sakkovaatimuksen on saanut yli 180 000 ihmistä. Suomessa Uudenmaan eristys on tähän mennessä poikinut yhden sakon.