Espanjan uusi päävalmentaja aiheutti heti kohun – Jennifer Hermoso ärähti: "Tämä on jälleen yksi manipuloinnin keino"

– Pelaajat ovat varmoja, että tämä on jälleen yksi jaottelun ja manipuloinnin keino, jolla pelotellaan ja uhkaillaan meitä oikeudellisilla ja taloudellisilla seurauksilla, meksikolaista Pachucaa seurajoukkuetasolla edustava kirjoitti Hermoso viestipalvelu X:ssä eli entisessä Twitterissä.

Espanja saavutti elokuussa maailmanmestaruuden Australiassa ja Uudessa-Seelannissa pelatuissa naisten MM-kilpailuissa, mutta maan ensimmäisen naisten maailmanmestaruuden ja mestaruushumun sijaan keskustelua on hallinnut Espanjan jalkapalloliiton puheenjohtajan Luis Rubialesin käytös. Hän suuteli Hermosoa väkisin suulle palkintoseremonioiden yhteydessä.

Tapauksen jälkeen lukuisat pelaajat ilmaisivat tukensa Hermosolle ja kieltäytyivät edustamasta Espanjan maajoukkuetta. Perjantaina 39 pelaajaa, joista 21 on tuoreita maailmanmestareita, ilmoitti, ettei tilanne ole sellainen, että he voisivat palata maajoukkueeseen.

"Suojella minua miltä?"

– Luotan siihen, että nämä pelaajat ovat ammattilaisia. Heistä on juuri tullut maailmanmestareita, he rakastavat maajoukkuetta ja tiedän, että he ovat täällä (joukkueessa) huomenna, hän viittasi tiistaina Madridissa tapahtuvaan kokoontumiseen.