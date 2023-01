Espanjalaisesta Mariasta tuli maailman vanhin ihminen – selvinnyt kolmesta sodasta ja kahdesta pandemiasta

Maailman vanhin ihminen on iästään huolimatta yhä terävä päästään ja aktiivinen jopa Twitterissä.

Moreran itsensä mukaan hänen pitkän ikänsä salaisuus on ollut järjestys, rauhallisuus, hyvät yhteydet perheeseen ja ystäviin, yhteys luontoon, emotionaalinen vakaus, huolettomuus, katumuksen puute, paljon positiivisuutta ja pysyminen erossa myrkyllisistä ihmisistä.

– Mielestäni pitkäikäisyys on myös onnea. Onnea ja hyvää genetiikkaa, Morera toteaa.

Kolme sotaa ja kaksi pandemiaa

Maailman vanhimmalle naiselle Katalonia on kuitenkin ollut koti siitä lähtien, kun perhe palasi takaisin Barcelonaan vuonna 1915 ensimmäisen maailmansodan aikana.

Espanjan sisällissota puhkesi vuonna 1936 Moreran ollessa 29-vuotias. Sisällissodasta Moreralla on itsensä mukaan hyvin huonoja muistoja.

Kahden maailmansodan ja Espanjan sisällissodan lisäksi Morera on selvinnut espanjantaudista sekä koronaviruksesta. Morera sai koronavirustartunnan vain pari viikkoa 113-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen, mutta parani täysin vain parissa päivässä.

Aktiivinen Twitterissä

Morera on asunut samassa hoitokodissa viimeiset 22 vuotta.

– Hänen terveytensä on hyvä ja hän on yhä yllättynyt ja kiitollinen huomiosta, jota tämä vuosipäivä on saanut aikaan, hoitokoti toteaa tiedotteessaan.