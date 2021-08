MTV paikalla Kreikassa: Maastopalot roihuavat ja tuhansia evakuoitu, mitä seuraavaksi? "Tuo hetki on ratkaiseva"

Kreikassa on ollut myös yli 40 asteen ennätyshelle, joka on jatkunut jo kaksi viikkoa.

– Tällä hetkellä ollaan tällaisessa kultaisessa hetkessä palomiesten kannalta. Tuuli on kääntymässä tämän päivän aikana pohjoisesta etelän puolelle. Tuo hetki on ratkaiseva, koska palot, jotka leviävät tuulten mukana, pysähtyvät ainakin hetkeksi. Palomiehillä on siis parempi mahdollisuus saada palot hallintaan, Piuhola sanoo.

– Maisema on todella karu. Täällä lentää edelleen sammutushelikoptereja. Varsinaiset kovat tulipalot sijaitsevat Ateenasta noin 150 kilometriä koilliseen Kreikan toiseksi suurimmalla saarella Evialla. Siellä on yhä 5–6 voimakasta maastopaloa.

– Kreikassa on sammutettu maastopaloja jo viikon ajan ja noin 1 500 palomiestä on sammutustöissä. Mukana on myös armeijaa, poliiseja ja vapaaehtoisia ympäri Eurooppaa. Tänne on tullut monesta maasta sammutuskalustoa, kuten helikoptereja ja lentokoneita, Piuhola sanoo.