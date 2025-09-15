Espanjan hallitus on peruuttanut lähes 700 miljoonan euron asekaupan Israelin kanssa, selviää uutistoimisto AFP:n näkemistä asiakirjoista.
Nyt peruttu sopimus koski Silam-raketinheitinjärjestelmää.
Israelilaislehti Haaretzin mukaan kyse on jo toisesta Espanjan perumasta asekaupasta. Peruttujen asekauppojen arvo on yhteensä noin miljardi euroa.
Espanjan pääministeri Pedro Sanchez ilmoitti viime viikolla, että maan hallitus aikoo vahvistaa kiellon, joka koskee sotatarvikkeiden myyntiä ja ostoa Israelista.
Espanjalaisen La Vanguardia -lehden mukaan maan hallinnon on tarkoitus luopua porrastetusti israelilaisten aseiden ja teknologian käytöstä asevoimissaan.
Sanchez on ollut yksi Euroopan äänekkäimmistä Israelin Gazan-sotatoimia kritisoivista johtajista.