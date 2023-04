Israelin pääministeri teki täyskäännöksen: Perui puolustusministerille antamansa potkut

– Välillämme on ollut erimielisyyksiä, jopa vaikeita erimielisyyksiä tietyistä aiheista, mutta olen päättänyt jättää nämä erimielisyydet taaksemme. Gallant pysyy tehtävässään, ja jatkamme yhteistyötä israelilaisten turvallisuuden eteen, Netanjahu sanoo.

Netanjahu ei ollut antanut Gallantille virallista erottamiskirjettä, joten puolustusministeri on tähänkin asti edelleen jatkanut tehtäviensä hoitamista.

Israel on syyttänyt Hamasia rakettien ampumisesta Israeliin Libanonin puolelta viime viikolla. Israelissa on viime viikosta alkaen ollut yhteenottoja, ampumisia ja raketti-iskuja, ja Israel on tehnyt iskuja Gazaan, Libanoniin ja Syyriaan.