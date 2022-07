Esapekka Lappi tyrmäsi tallipomo Jari-Matti Latvalan teorian

– Huonoa tuuria. Siinä ei ollut mitään tekemistä urien tai kivien kanssa. Hänellä taisi mennä rengas samassa hypyssä kuin ( Gus ) Greensmithillä , he hyppäsivät poikittain alas, Latvala summasi.

– Jos on ihan pätkän alussa, rengaspaineet ovat alhaalla ja renkaat ovat kylmät, silloin voi käydä näin. Se ei ole sinänsä tyypillistä, kun on ajanut pätkää muutaman kilometrin. Silloin paineet ovat ylhäällä, eikä näin käy.

Lapin tilanne loppukisaa ajatellen on hankala, kun sekä eteen että taakse on eroa noin minuutin verran.

– Pitää varmaan vähän jutella, mitä tiimi haluaa tehdä. Erot ovat tosi isoja. Taaksepäin en ole katsonutkaan, mutta eteenpäin ainakin on minuutin verran. Toisaalta vielä on kymmenkunta pätkää jäljellä. Jos ottaa viisi sekuntia per pätkä (Adrien) Fourmaux’lta pois, niin mehän oltaisiin ihan iholla, Lappi suunnitteli.