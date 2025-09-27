Esapekka Lappi ja hänen kartturinsa Enni Mälkönen ovat kotimaisen rallikauden (2025) Suomen mestareita.

Lappi ja Mälkönen ajoivat lauantai-iltana Seinäjoen SM-rallin voittoon, mikä sinetöi sarjan kärkikaksikolle SM1-luokan Suomen mestaruuden.

Kyseessä on Lapin toinen mestaruus SM1-luokassa. Ensimmäinen tuli vuonna 2012.

Lappi nousi Seinäjoen rallin kärkipaikalle päätöspäivän alkuhetkillä. Sen jälkeen hän ei enää paikastaan luopunut.

– Meillä sammui auto vielä viimeisellä erikoiskokeella, eikä se meinannut lähteä käymään. Pääsimme lopulta matkaan, eikä vaikutuksia kokonaistilanteeseen tullut, Lappi kertoi sarjan tiedotteessa.

Lappi väläytteli myös jatkosuunnitelmiaan.

– Olen nauttinut rallista tänä vuonna enemmän kuin moneen vuoteen, joten teemme töitä sen eteen, että pääsemme ensi vuonnakin viivalle. Haluaisin ehdottomasti jatkaa jonkinlaisena vauhtimittarina nuoremmille, Katsotaan vielä mitä Enni sanoo, Lappi totesi.