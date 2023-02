Esapekka Lappi kiinni palkintosijassa, mutta enemmänkin olisi tarjolla – "Ihan ei kaikki natsaa"

Kahdeksan erikoiskokeen jälkeen pieksämäkeläinen on kisassa kolmantena. Eroa kisaa johtavaan tallikaveri Craig Breeniin on 11,2 sekuntia.

– Totta kai me yritämme. Ei tässä muuten olisi mitään järkeä. Vähän ajamisen nautintoa söi, että ei mennyt ihan niin kuin pitäisi. Aamupäivällä puuttui sitä pitoa, mutta luulin, että iltapäivällä urissa auto käyttäytyy täydellisesti. Eipä se niin mennytkään. Vähän tässä on hommia tehtävänä, mutta siihen nähden kyyti on ollut ihan hyvää.