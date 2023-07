Esapekka Lappi lamaantui Rovanperän ylivoimasta – "Hän ajaa eri pilven reunalla kuin me muut"

– Taistelu Elfynin kanssa on nautinnollista. Puskin todella kovaa viimeisellä pätkällä. Minulla oli myös karmea pääkipu, koska laskeuduimme yhden hyppyrin vähän huonosti. Sitten Kalle (Rovanperä) tulee neljä sekuntia kovempaa. Sanoin kyllä jo eilen, että hän tappaa meidät tänään vauhdillaan ja niin on tehnyt.

– En tiedä, onko nyt mitään ylipitkiä hyppyjä ollut. Auto tulee niin oudossa asennossa välillä auto alas, että se on vähän tuskallista. Pää heiluu kuin keilahallissa. Se on melko kivuliasta, Lappi kuvaili.

– Viimeinen pätkä tuli jo tosi hyvin, mutta ei se riitä yhtään Kallelle. Vähän se lamaannuttaa. Itse yrittää tulla aivan pilvenlaitaa, mutta se taitaa ajaa eri pilven reunalla kuin me muut.

Hyundain Rally1-autolla ensimmäistä kisaansa ajava Teemu Suninen on kiinni hyvässä tuloksessa debyytissään. Suninen on ajanut varmalla otteella ja pitää hallussaan viidettä sijaa kisan puolivälissä.

– Hienoa on päästellä tällaisella autolla. Nyt päästiin ehkä vähän sisään tällä tokalla lenkillä, että mitä siellä pitää tehdä urissa. Se on ollut vähän haasteena vielä, mutta kokonaisuutena on tullut hyvin. Tuolla yrityksellä olemme suurin piirtein siellä, missä meidän pitääkin olla aikojen suhteen, Suninen kertoi.