Esapekka Lappi huomauttaa: Meksikon MM-rallissa vaanii heti vaaran paikka – "Se oli ihan litimärkä"

Meksikon MM-ralli 16.-19.3. To: Testi-ek klo 18.00 alkaen Pe: EK:t 1-7 klo 4.00 alkaen La: EK:t 8-16 klo 00.15 alkaen Su: EK:t 17-23 klo 00.05 alkaen

– Tuossa liukkaudessa potkua on kuitenkin ihan tarpeeksi. Se on aina pieni sokki tänne tultaessa, kun ajaa ensimmäisen vedon shakedownissa. Vehkeet eivät mene mihinkään, ja on aika liukasta, Lappi jutteli.