Esapekka Lapin suunnitelmat särähtivät asiantuntijan korvaan: "En tekisi kyllä yhtään mitään"

C Moren asiantuntija Jari Ketomaa säpsähti Lapin kommentista. Hyundai on Lapille kohtalaisen tuore tuttavuus, joten pienillä viilauksilla saattaisi olla arvaamattomia vaikutuksia. Se, että auto on ”hermostunut”, ei välttämättä ole huono asia.

– Mutta kun se on valitettavaa, että se hermostuneisuus on se nopein tapa mennä tuolla. Sitten, kun teet autosta vähän laiskan, niin se on laiska, ja se EK-aikakin on sitten laiska. Se nähtiin jo Montessa. Siinä yhdessä kohdassa mentiin jo vähän turvallisempaan autoon, mutta sitten ajat romahtavat heti, Ketomaa toteaa.