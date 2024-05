Erohuhujen keskellä oleva Jennifer Lopez saapui punaiselle matolle – yksi asia kiinnitti huomion

IMAGO/MediaPunch/ All Over Press

Lopez edusti yksin myös Met-gaalassa toukokuun alussa. Useiden yhdysvaltalaismedioiden mukaan Affleck on jo muuttanut pois parin yhteisestä kodista.

Pariskunta erosi vuonna 2003 ollessaan aiemmin kihloissa. Hollywood-pari rakastui uudelleen lähes 20 vuotta myöhemmin. Nyt he ovat olleet naimisissa melkein kaksi vuotta. Lopezilla on 16-vuotiaat kaksoset Max ja Emme ex-miehensä Marc Anthonyn kanssa. Affleckilla on puolestaan kolme lasta edellisestä liitostaan Jennifer Garnerin kanssa.