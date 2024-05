Jennifer Lopez kommentoi tympeänä erohuhuja

Erohuhut Hollywoodin unelmaparin Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin ympärillä vellovat kiivaasti. Viimeisin käänne huhuille koettiin Lopezin ollessa Meksikossa markkinoimassa tuoretta elokuvaansa Atlas, uutisoi muun muassa Page Six .

Lopez on parhaillaan elokuvansa markkinointikiertueella yksin, kun samaan aikaan Affleck on bongattu Santa Monicassa Kaliforniassa.

– Hänestä tuntuu, että viimeiset kaksi vuotta olivat kuin kuumeista unta. Nyt hän on tullut järkiinsä ja ymmärtää, että tämä ei vain toimi, lähde oli kertonut.

/All Over Press

Pariskunta erosi vuonna 2003 ollessaan aiemmin kihloissa. Hollywood pari rakastui uudelleen lähes 20 vuotta myöhemmin. Nyt he ovat olleet naimisissa melkein kaksi vuotta. Lopezilla on 16-vuotiaat kaksoset Max ja Emme ex-miehensä Marc Anthonyn kanssa. Affleckilla on puolestaan kolme lasta edellisestä liitostaan Jennifer Garnerin kanssa.