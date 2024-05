"Muodin Oscareita" vietettiin jälleen! Nämä Met-gaalan asut räjäyttivät pankin näyttävyydellään

Maailmantähdet kokoontuivat maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa New Yorkissa järjestettyyn Met-gaalaan yllään toinen toistaan upeampia luomuksia.

Met-gaala on Metropolian Museum of Artsin vuosittain järjestämä tapahtuma, jota pidetään vuoden tärkeimpänä muotitapahtumana. Met-gaalassa kerätään rahaa Metropolian Museum of Artsin pukuinstituutille.